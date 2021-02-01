Limak İnşaat'tan Fenerbahçe hissedarlığı iddialarına yanıt - Son Dakika

Spor kamuoyunda ve bazı sosyal medya mecralarında Limak İnşaat ile ilgili yer alan Fenerbahçe hissedarı olduğu yönündeki iddialara şirketten açıklama yapıldı.

Limak İnşaat'tan gelen açıklamaya göre;

Son günlerde spor kamuoyunda ve bazı sosyal medya mecralarında; Limak İnşaat'ın portföyünde, hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Fenerbahçe Sportif A.Ş'nin payları bulunduğu ve Limak İnşaat'ın Fenerbahçe hissedarı olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Limak İnşaat'ın elinde bulunan Fenerbahçe Sportif A.Ş. hisselerinin satışı 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. O tarihten bu yana; doğrudan ya da dolaylı olarak Limak İnşaat'ın elinde Fenerbahçe hissesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.