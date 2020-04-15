Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki projeleri devam ediyor

Limak İnşaat, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm önemleri alarak Kuveyt'teki faaliyetlerini sürdürüyor.

Limak Holding'den yapılan açıklamaya göre, çalışan işçilerden Türkiye'ye dönmek isteyen 504 işçi tüm hakları ödenerek 2 ayrı uçakla Türkiye'ye getirildi.

Kuveyt'te Limak İnşaatın üstlenmiş olduğu 6 adet proje -Infectious Diseases Hospital, 2 adet toplu konut alt yapısı, 1 adet toplu konut üst yapı projesi, Uluslararası Kuveyt Havalimanı Terminali projesi ve son olarak da havalimanının otopark projesi bulunuyor.

Limak İnşaat Kuveyt ekibi, ilk kez Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık 2019 da ortaya çıkan Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri, yılbaşından bu yana yakından takip ediyor.

Limak İnşaat'tan şu açıklamalara yer verildi:

"Projelerimizin ve değerli insan kaynağımızın hiçbir şekilde etkilenmemesini temin ile birlikte, doğru sistem ve program tesisi için önlem kararlarını hassasiyetle almakta ve uygulamaktayız. Kuveyt'teki proje şantiyelerimizin yerleşkeleri ve çalışanlarımız, alınan ciddi önleme tedbirleri ile maksimum hassasiyetle koruma altına alınmıştır. Uygulamakta olduğumuz tüm koruma ve önlem kararları, Kuveyt Sağlık Bakanlığı ve diğer Kuveyt resmi otoritelerinin talimatlarına harfiyen uygundur.

Bu durum normale dönünceye kadar da tavizsiz bir şekilde önlem alma ve koruma uygulamalarını ciddiyetle sürdürmeye kararlıyız. Keza, alınan tüm kararlar T.C Sağlık Bakanlığı yayınlarına da uymakta ve T.C Kuveyt Büyükelçimiz Sayın Ayşe Hilal Sayan Koytak Hanımefendi ve büyükelçilik ekibi ile koordineli olarak icra edilmektedir. Şantiyelere giriş çıkışlarda çok sıkı önlemler uygulandığı gibi, çalışanların sağlığı da yakından takip edilmektedir. Şantiyelerimizde ve Türkiye'ye tahliye edilerek karantina altına alınan çalışanlarımız arasında şu ana kadar Kovid-19 şüphesi uyandıracak herhangi bir durumla karşılaşılmamıştır.

Sağlık birimimiz tüm risk ihtimallerini eleyecek şekilde muayene ve ölçümleri yapmakta, takipleri titizlikle sürdürmektedir. Kuveyt Havalimanı projelerimizin işvereni olan Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı tarafından, çalışmamızın devam etmesi desteklenmekte, saha, ofisler ve tesislerdeki çalışmalarımız çok kontrollü bir şekilde HSE ekibimizin tam koordinasyonuyla sürdürülmektedir. Ülkesinden ve ailelerinden uzakta olan 4 bin 312 Türk çalışanımız ile tek tek görüşülerek, kendi isteği ile Türkiye'ye dönmek isteyenler belirlenmiştir. Kuveyt kanunları çerçevesinde, Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtmiş olan 504 Türk işçinin iş akitleri doğrultusunda tüm alacakları kendilerine ödenmiştir. T.C Kuveyt Büyükelçiliğimiz, Dış İşleri Bakanlığımızın izinleri ve Kuveyt Resmi makamlarının desteği ile şirketimiz tarafından uçak seferleri organize edilmiştir."

Bu çerçevede 2 Nisan 2020 tarihinde 255 çalışan bir uçakla Türkiye'ye getirildi ve bu çalışanlar devletin gösterdiği şekilde Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya girdi.

14 Nisan tarihinde de 249 çalışanımızı taşıyan bir uçak daha Türkiye'ye gönderilerek yine aynı şekilde karantinaya alındı.

Kuveyt'te 3 bin 800'ü Türk, toplam 12 bin çalışan ile Limak İnşaatın yürütmekte olan projeleri taahhüt ettikleri şekilde devam ettiği belirtildi.