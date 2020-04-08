Limak İnşaattan Ukrayna'ya koronavirüsle mücadele desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Limak İnşaattan Ukrayna'ya koronavirüsle mücadele desteği - Son Dakika Ekonomi

Limak İnşaattan Ukrayna'ya koronavirüsle mücadele desteği

6 saat önce

Limak İnşaat, Ukrayna-Türkiye Parlamento Dostluk Grubunun faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Ukrayna devletine destek sağlayacak.

Limak İnşaattan Ukrayna'ya koronavirüsle mücadele desteği, System.String[]

Limak İnşaat, Ukrayna- Türkiye Parlamento Dostluk Grubunun faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Ukrayna devletine destek sağlayacak.

Limak Holdingden yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasının tüm dünya için büyük bir problem olduğu belirtilerek, "Korkunç istatistikleri gözlemliyoruz ve şunu anlıyoruz ki kimse bu hastalıktan korunamaz." ifadesi kullanıldı.

"Görünmez düşmanı" hızlı bir şekilde geri döndürmek için herkesin birbirine sağlayacağı desteğin çok önemli olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Firmamız Limak İnşaat, Ukrayna-Türkiye Parlamento Dostluk Grubunun faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bu zor durumda Ukrayna devletini desteklemeye karar verdi. Bu nedenle, Nikolai Tishchenko önderliğinde Kiev'deki Başkan Vladimir Zelensky ekibine yardım sunduk.

Bugün onlara Kovid-19 enfeksiyonları tanısı olan şüpheli hastaları kabul eden başkent hastanelerine; kişisel koruyucu ekipman, bir grup koruyucu solunum cihazı FFP2 ve yoğun bir bakım ünitesi vereceğiz. Ülkelerimizin küresel salgınla en az kayıpla baş edebileceklerine inanıyoruz ve umuyoruz."

Limak Holding, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:04 Kaynak: AA

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