Limak Otelleri'nden "Hijyen Manifestosu" - Son Dakika

Limak Otelleri'nden "Hijyen Manifestosu"

Limak International Hotels & Resorts grubu, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığı için Kovid-19 salgını sürecinde yaşanabilecek olası salgın risklerine karşı hijyen ve temizlik önlemlerini artırdı.

Limak Otelleri'nden

Limak International Hotels & Resorts grubu, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığı için Kovid-19 salgını sürecinde yaşanabilecek olası salgın risklerine karşı hijyen ve temizlik önlemlerini artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak International Hotels & Resorts grubu, Türkiye ve Kıbrıs'taki 8 otelde uygulanmakta olan standartlara ilaveten salgın nedeniyle gerekli tüm hijyen önlemlerini aldı.

Konuyla ilgili "Hijyen Manifestosu" yayınlayan şirket, misafirlerinin tatilinin başlangıcından bitişine kadar huzurlu ve sağlıklı geçmesi için her detayı düşünerek hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, insan odaklı hizmet anlayışıyla ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Koronavirüs vakasının ülkemizde ilk defa tespit edildiği andan itibaren oluşturduğumuz kriz yönetim birimi, departman içi komiteler ve işyeri sağlık ve güvenlik ekibimiz ile gündemi ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın ile ilgili tespitler ve önerilerle gelişen yeni durumlara göre "Limak Post Covid Aksiyon Planı"nı uygulamaya devam ettiklerini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Böylesi olağanüstü bir dönemde tesislerimizde tatil yapma kararı alan misafirlerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almış olduğumuz tüm önlemler misafirlerimizin ve personelimizin dolayısıyla tüm toplumumuzun sağlığını koruma hedeflidir; bu nedenle uyarı ve yönergelerimizi misafirlerimizle paylaşarak, bize bu konuda destek vermenizi önemle rica ediyoruz. Bu zor günleri tüm önlemlere uyarak geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum.

Her bir personelimize ayrı ayrı olmak üzere, işbaşı yapmadan önce gerekli sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Servis amaçlı kullandığımız araçlar yüzde 50'lik doluluk oranıyla personelimize hizmet ediyor. 24 saat gözetim altında bulunan personel lojmanlarına dışarıdan ziyaretçi girişi kabul edilmiyor."

Kavaloğlu, tüm otellerin ince püskürtme tekniğine sahip ULV cihazlarıyla düzenli olarak dezenfekte edildiğini vurgulayarak, "Misafir odaları, restoranlar, barlar, rekreasyon alanları, çocuk kulübü ve oyun alanları, toplantı, kongre salonları eğitimli dezenfeksiyon ekipleri tarafından 24 saat boyunca ULV cihazlar ve Sağlık Bakanlığı onaylı koronavirüse karşı etkili dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Yine mutfak alanları, depolar, ofisler ve genel kullanım alanları da aynı titizlikle virüsten arındırılıyor." ifadelerini kullandı.

Limak Holding, Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Limak Otelleri'nden 'Hijyen Manifestosu' - Son Dakika Ekonomi

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