Limak/özdemir: Kanal İstanbul İhalesinin Haziran'a Kadar Yapılacağını Tahmin Ediyorum
37 dakika önce
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, "Bu yılın Haziran ayına kadar ihalenin yapılacağını ve bu sene işe başlanacağını tahmin ediyorum" dedi.
Limak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
, Kanal İstanbul
projesi ile ilgili, "Bu yılın Haziran ayına kadar ihalenin yapılacağını ve bu sene işe başlanacağını tahmin ediyorum" dedi.
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye
Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Kanal İstanbul projesinin bu yıl ihale olacağı ve bu yıl işe başlanacağı tahmininde bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Haziran ayına kadar ihalenin yapılacağını tahmin ediyorum. Hem onun hem de tüp geçit projesinin. Bununla beraber Yap-İşlet-Devret modeliyle yeni otoyolların da ihale edileceğini beklemekteyim" dedi.
"Türkiye'nin ekonomisine güveniyoruz"
Türkiye'nin ekonomisine güvendiklerini ifade eden Nihat Özdemir, " Türkiye'nin yaşayacağı enflasyonu bu sene yüzde 15'e getireceğiz. Yeni ekonomik programı uygulamaya ve disipline devam edersek Türkiye bu sıkıntıdan çok çabuk sıyrılacak. Şubat ayında bir iyileşme bekliyoruz. Mart'ta daha iyi olacak. İnşallah ikinci çeyrekte de Nisan ayından itibaren Türkiye'deki düzelmeyi hızla yaşayacağımıza inanıyoruz. Biz iş adamları her zaman bardağın dolu tarafını görmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:35 Kaynak: DHA
Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı