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Limak'ta şampiyon bugün belli oluyor

1 saat önce

Emre OKTAY - LİMAK Kemer Golf Cup, 108 golf oyuncusunun katılımıyla ikinci günü tamamlandı.

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Emre OKTAY - LİMAK Kemer Golf Cup, 108 golf oyuncusunun katılımıyla ikinci günü tamamlandı. Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen şampiyonada oyuncular arasında, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu, Ali Nuri Türker, Tuğrul Timur, Ali Özdoğan, İhsan Kızılkaya, Hasan Akçakayalıoğlu, Hasan Gülkaya gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Turnuva cuma günkü junior kategorisi müsabakalarıyla başlamıştı. Dün ise yetişkinler sahne aldı. Organizasyon bugün de yetişkinlerin mücadelesine sahne olacak ve 17.00'deki ödül töreni ile sona erecek.

İstanbul, Kemer, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:09 
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