Çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda pozitif etki yaratmayı hedefleyen Limak Şirketler Grubu'nun, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin devamı niteliğinde olan "Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme" Raporu yayımlandı.



Limak Şirketler Grubu açıklamasına göre, kurucu değerleri ve çalışma ilkeleri ile sürdürülebilirliği önceliklendiren Limak Şirketler Grubu, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde geçerli olan iş anlayışını, günümüz küresel hedefleri ile de uyumlu olacak şekilde sürdürülebilir ve insani gelişime odaklı, refahın yaygınlaştırılmasını önceliklendiren, gezegen merkezli, adil paylaşımcı bir yaklaşımla kurguluyor.



Bu bakışla, yeni dönem sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hazırlanan "Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme" başlıklı rapor, sürdürülebilirlik anlayışını, söylemden eyleme dönüştüren Limak'ın faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeleri değerlendirerek, paylaşılmasını amaçlıyor.

2015'ten bugüne, sürdürülebilirlik odağında 516 proje hayata geçirildi

"Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme", Limak'ın faaliyet gösterdiği inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörleri ile Limak Vakfı'nın 2015 yılından bugüne, tamamladığı ve devam eden sürdürülebilirlik projelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini içeriyor.



Sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın, tüm paydaşların katılımı ile mümkün olabileceğine inanan Limak, iş ortaklarından ve tüm paydaşlarından başlayarak, küresel amaçlar ile uyumlu sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması için, aktif bir rol almayı kendisine görev biliyor. Tüm iş birliklerinde, Limak değer ve ilkelerinin korunmasını esas alırken, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin yaygınlaştırılmasına öncelik veriyor.

17 küresel amaçtan oluşan bir eylem çağrısı niteliğindeki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030'da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koyuyor.Bu misyonun somut göstergelerinden biri olan "Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme" raporunun hazırlanması sürecinde, Haziran - Ağustos 2019'da, Limak Vakfı ile inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörlerinden yetkili toplam 100 kişinin katılımıyla, 50 saati aşan bilgilendirme toplantıları ve eğitimler gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda Limak'ın 2015-2019 yılları arasında tamamlanan ya da devam eden proje, uygulama ve iyileştirme çalışmalarından iyi örnekler; ekonomik, çevresel, sosyal etkilerine göre ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde analiz edilerek durum tespiti gerçekleştirildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, rapor çıktılarının küresel boyutta hem sektörel, hem Limak Şirketler Grubu özelinde analiz edilerek, sürdürülebilir iş modeli içerisinde tüm sektörlerde stratejik kararlara destek olması hedefleniyor. Çalışma kapsamında raporlanan ve sürdürülebilirliği odağına alan 516 proje tespit edildi. Söz konusu projeler; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum, ekonomik, çevresel ve sosyal analiz, insani hedefler, refah hedefleri, gezegen hedefleri, barış ve ortaklıklar olmak üzere 3 temel boyutta değerlendirildi.

Ayrıca rapor, 2014 yılından bugüne Limak Şirketler Grubu'nun imzacısı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerine uyumla ilgili örnekleri de içeriyor.



"Anlayışımızı eyleme geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum"

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, raporun, sürdürülebilir kalkınma amaçları perspektifinden, sürdürülebilirliği odağına alan bir yaklaşımla, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu'nun kapsamlı bir değerlendirmesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Özdemir, raporun, grubun faaliyetleri, hizmetleri, yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda verdiği taahhütleri, kapsadığı dönem içerisinde gerçekleştirdikleri iyileştirmeleri ve hayata geçirdikleri projeleri de yansıttığını kaydetti.

Özdemir, "2015- 2019 dönemi içerisinde hayata geçirdiğimiz ve sayısı 516'yı bulan projelerimizi kapsayan bu geniş envanter çalışmasında, gerçekleştirdiğimiz projelerin sürdürülebilirlik performansları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyumluluğu çerçevesinde de analiz edildi. Bu noktada rakamlara baktığımızda, küresel söylemle uyumlu bir performansa imza atarak, anlayışımızı eyleme geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyuma göre Limak projelerinin 218'inin çevre, 71'inin insan hakları, 22'sinin yolsuzluklarla mücadele ve 19'unun çalışma standartlarına odaklandığını aktaran Ebru Özdemir, "Bir projenin eş zamanlı ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarla uyumuna bakıldığında, 445 projenin ekonomik alan, 189 projenin çevresel alan ve 133 projenin sosyal alan ile uyumlu olduğu görülmekte. Limak Şirketler Grubu'nun öncelikleri ile karşılaştırıldığında ise, öncelik verdiğimiz ilk beş Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nın, küresel sıralamadaki ilk 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasında yer aldığı görünüyor. Bu da Limak'ın önceliklerinin, küresel önceliklerle uyumlu olduğunu bizlere gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.