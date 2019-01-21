Son Dakika Haberleri: Limak'tan Tatilde Miniklere Boyama Kitabı

Limak'tan Tatilde Miniklere Boyama Kitabı

20 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş Edremit Bölge Müdürlüğü sömestr tatilinde anaokulu öğrencilerine boyama kitabı hediye etti.

Limak'tan Tatilde Miniklere Boyama Kitabı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş Edremit Bölge Müdürlüğü sömestr tatilinde anaokulu öğrencilerine boyama kitabı hediye etti.

Limak Uludağ Edremit Bölge Yönetmeni Mustafa Karaman 'Enerji Tasarrufu Haftası' sebebiyle çocukların sorularını cevaplandırdı. Karaman, "Çocukların bir tatlı tebessüm, bir gülümseme ile birlikte mutluluklarına mutluluk katabilmek adına düzenlenen etkinlikte geleceğimiz olan çocuklarımızın enerjiye olan ilgileri ve merakları görülmeye değerdi" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Balıkesir, Uludağ, Edremit, Limak Holding, Güncel
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