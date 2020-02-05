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Limak Vakfı, MEB ve Harvard Üniversitesi 18 bin öğretmene eğitim verecek
33 dakika önce
Limak Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi ile birlikte hazırladığı, öğretmenlerin eğitimini içeren "Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" projesi başladı.
Limak Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi ile birlikte hazırladığı, öğretmenlerin eğitimini içeren "Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" projesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:22
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