Limak Vakfı, MEB ve Harvard Üniversitesi 18 bin öğretmene eğitim verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Limak Vakfı, MEB ve Harvard Üniversitesi 18 bin öğretmene eğitim verecek - Son Dakika Ekonomi

Limak Vakfı, MEB ve Harvard Üniversitesi 18 bin öğretmene eğitim verecek

33 dakika önce

Limak Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi ile birlikte hazırladığı, öğretmenlerin eğitimini içeren "Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" projesi başladı.

Limak Vakfı, MEB ve Harvard Üniversitesi 18 bin öğretmene eğitim verecek, System.String[]

Limak Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi ile birlikte hazırladığı, öğretmenlerin eğitimini içeren "Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" projesi başladı.

Harvard Üniversitesi, Limak Holding, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:22 
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