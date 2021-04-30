Liman başkanlığı personeline afet eğitimi - Son Dakika

Video Konferans Sistemi (VKS) ile verilen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var