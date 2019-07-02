Son Dakika Haberleri: Liman caddesi'nin çehresi değişiyor
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Liman caddesi'nin çehresi değişiyor

49 dakika önce

Samandağ Belediyesi ekipleri tarafından modern şehircilik esasları doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalar devam ediyor.

Liman caddesi'nin çehresi değişiyor, System.String[]

Samandağ Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yeni Mahalle Liman Caddesi'nde temizlik ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'ın talimatları ile Samandağ Belediyesine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra parke kaplama, temizlik ve tesviye çalışmaları sürdürülüyor. Yapım ve onarımı gerçekleştirilen cadde ve sokaklar ile Samandağ'ın görünümü değişiyor.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; " Belediye ekiplerimiz iki gündür Yeni Mahalle Liman Caddesi'nde temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın yolda daha rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları için kaldırım (yürüyüş yolu) çalışması gerçekleştireceğiz. Her gün yüzlerce insanın kullandığı bu yolu yeni yüzüne kavuşturacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." İfadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:44 Kaynak: Bültenler
Refik Eryılmaz, Yeni Mahalle, Samandağ, Güncel
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