Liman'da korku dolu anlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Liman'da korku dolu anlar - Son Dakika

Liman'da korku dolu anlar

6 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne batarken, bazı tekne sahipleri dev dalgalara aldırış etmeden canları pahasına teknelerini kurtarmak için denize girdiler.

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Edirne'nin Enez ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne batarken, bazı tekne sahipleri dev dalgalara aldırış etmeden canları pahasına teknelerini kurtarmak için denize girdiler.


Edirne'nin Enez ilçesinde sabah saatlerinden bu yana devam eden fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne dalgaların altında kalarak tamamen suya gömüldü. Demirli diğer tekneler de batma tehlikesi geçirince tekne sahipleri kurtarma çalışması için seferber oldu. Bazı tekne sahiplerinin dalgalara aldırış etmeden teknelerini kurtarma çalışması yaptığı görüldü. - EDİRNE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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