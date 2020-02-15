Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika

Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya yatırıldı

6 saat önce

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) giriş kapıları ile liman çevresinde yaşanan trafik sorununun ele alındığı değerlendirme toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya yatırıldı, System.String[]

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) giriş kapıları ile liman çevresinde yaşanan trafik sorununun ele alındığı değerlendirme toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.


Toplantıya, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Gümrük Bölge Müdürlüğü, Mersin Liman Başkanlığı ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) yetkilileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Liman içerisi ve giriş kapıları ile D-400 Karayolunda yaşanan trafik sorununa ilişkin görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Su, liman ve çevresinde yaşanan trafik sorununun çözümüne yönelik valilik başkanlığında daha önce bir komisyon oluşturulduğunu hatırlatarak, yapılan toplantı ile komisyonda alınan kararların değerlendirileceğini ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin ele alınacağını söyledi.


Yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıların bilgilendirildiği toplantı, liman içerisi ve liman çevresinde yoğunluğun azaltılmasına yönelik yapılacak düzenlemelerle ilgili kararların alınması ile sona erdi. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak
50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]