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Liman işletmecileri, iskenderun'da toplandı

7 saat önce

Liman işletmecileri, İskenderun'da toplandıTürkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) genişletilmiş yönetim kurulu toplantısını İskenderun'da gerçekleştirdi.

Liman işletmecileri, İskenderun'da toplandı

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) genişletilmiş yönetim kurulu toplantısını İskenderun'da gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra bölgesel sorunlar da masaya yatırdı.

TÜRKLİM genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, yönetim kurulu üyeleri ve liman müdürleri katıldı. TÜRKLİM Başkanı Mehmet Hakan Genç, kurul toplantılarını, genişletilmiş olarak bölgelerde yaptıklarını belirterek, Hem bölgeyi daha iyi tanıma imkanına sahip oluyoruz, hem de bizim katkı sağlayacağımız bir takım konular varsa ziyaretimiz sırasında, toplantılarda ifade edildiğinde not alıp, gereken girişimlerde bulunuyoruz dedi.

İskenderun'da liman başkanlıklarını ziyaret ettiklerini, LimakPort İskenderun'u gezdiklerini de dile getiren Başkan Genç, Çok da güzel bir yatırım, çok güzel işler yapılmış. İskenderun'un da ne kadar güçlü potansiyel olduğunu zaten biliyorduk. Ama yerinde görünce de insan bunu daha iyi idrak ediyor. Özellikle de benim için bilgilendirici oldu ifadelerini kullandı.

Liman işletmecileri, iskenderun'da toplandı

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
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