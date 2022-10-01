Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesinde bağlı Kumla Mahallesinde meydana geldi. Gökhan Yıldırım 'a ait limana bağlı teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, tekne ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › LİMANA BAĞLI TEKNE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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