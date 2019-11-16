Son Dakika Haberleri: Limana yük almaya giden tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu
Son Dakika Genel Limana yük almaya giden tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Limana yük almaya giden tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

6 saat önce

Limana yük almaya giden tren raydan çıktı, ekipler seferber olduZONGULDAK - Zonguldak'ta limana yük almaya giden yük treni raydan çıktı.

Limana yük almaya giden tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta limana yük almaya giden yük treni raydan çıktı. Raydan çıkan trene demiryollarından özel çekici çağrılarak tren rayına oturtturuldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak tren istasyonundan Zonguldak Limanına yük almaya giden yük treni henüz nedeni bilenmeyen bir sebeple trenin sonundaki 3 vagon raydan çıktı. Ekipler raydan çıkan vagonlara müdahale ederek demiryollarına ait özel çekici çağrıldı. Ekipler raydan çıkan 3 vagonu Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yerine oturtturulurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Limana yük almaya giden tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Zonguldak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:19 Kaynak: İHA
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