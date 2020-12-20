Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi - Son Dakika

Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi

20.12.2020 01:51

Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi Denize açılan balıkçılar, yüzlerce kasa hamsi ile limana döndü.

Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi

KIRKLARELİ - Denize açılan balıkçılar, yüzlerce kasa hamsi ile limana döndü. Hamsi bolluğu nedeniyle kilousu 8 liradan satılıyor.

İstanbul, Trabzon, Samsun'da denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesine çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü. Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar "Bu gidişle balık fiyatları düşecek" diye konuştu.

İğneada limanına 600 kasa ile dönen Mehmet Ali Alakuş tayfası ile 1 Eylül'den bu yana denizde olduğunu belirterek " Marmara'dan başladık Karadeniz'den çıktık. İğneada'da görmediğimiz kadar balık denk geldi. Fiyatlar inşallah ucuzlar, halk ucuza yer" dedi.

Balığın geçtiğimiz seneye göre çok bereketli olduğunu söyleyen Mehmet Özaydın "Bu sene geçtiğimiz senelere göre daha çok verim alıyoruz. Bu gidişle halkımız bu sene çok balık tüketecek" şeklinde konuştu.

Limana gelen vatandaşlar teknelerden hamsinin kilosunu 8 TL'den aldı.

Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi

Kırklareli, Karadeniz, İğneada, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi - Son Dakika Ekonomi


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