Limana yüzlerce kasa palamutla döndüler - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına palamut takıldı. Limana yanaşan teknelerdeki kasalar dolusu balık, kamyonlara yüklendi.

Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Gece yarısı denize açılıp kıyıya yakın bölgede ağlarını atan gırgırlar ve küçük balıkçı tekneleri, Karadeniz'deki palamut bolluğunu gözler önüne serdi. Balık avı, drone ile havadan da görüntülendi. Bir süre sonra ağlarını toplayan balıkçılar, yüzlerce kasa palamutla Kozlu Limanı'na döndü. Kamyonlara yüklenen balıklar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kente gönderildi. Bir gecede 300 kasa balık avlayan Murat Özkan, gece saatlerinde ağına bol miktarda palamut takıldığını söyledi. Ağı çekmek için ikinci tekne çağırdığını anlatan Özkan, "Ağı toplayabilmek için ikinci tekne yardım etti. Balığın yarısını ona koyduk. Bu yıl palamut oldukça bol. Bu da bizi mutlu etti" dedi.