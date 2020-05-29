Limancılık sektörü Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin dış ticaretine katkısını sürdürdü - Son Dakika

Limancılık sektörü Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin dış ticaretine katkısını sürdürdü

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, son 10 yılda Türkiye limanlarında sayısal ve niteliksel bir yükseliş gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'nin dış ticareti, diğer ulaşım kanallarının durduğu ya da kısıtlandığı noktada limanlar üzerinden devam...

Limancılık sektörü Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin dış ticaretine katkısını sürdürdü, System.String[]

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, son 10 yılda Türkiye limanlarında sayısal ve niteliksel bir yükseliş gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'nin dış ticareti, diğer ulaşım kanallarının durduğu ya da kısıtlandığı noktada limanlar üzerinden devam etmiş, limanlarımız Kovid-19'a karşı aldıkları önlemler ile çalışmalarını ara vermeden sürdürmüş ve en önemlisi diğer sektörlere örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.

TÜRKLİM açıklamasına göre, Türkiye'nin deniz ticaretinin ve ithalat-ihracat süreçlerinin en önemli bileşenlerinden olan limancılık sektörünü çatısı altında bir araya getiren TÜRKLİM, limancılığı bir ekosistem olarak ele alıyor ve saha çalışmalarıyla düzenli olarak ölçümlüyor.

TÜRKLİM, Kovid-19 salgını sırasında sektörün genel durumunu değerlendirmek amacıyla 2020 Aralık ayına kadar TÜRKLİM uzman danışmanları Dr. Ersel Zafer Oral ve Dr. Soner Esmer tarafından hazırlanacak aylık Kovid-19 Pandemi Süreci Ekonomik Etki Analizi Raporu'nu üyeleri ve kamuoyuyla paylaşacak.

Raporun Mart ve Nisan 2020 dönemi için hazırlanan bölümü yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, özellikle son 10 yılda Türkiye limanlarında sayısal ve niteliksel bir yükseliş gerçekleştiğini belirterek, salgından doğal olarak etkilenen Türkiye limancılığının kısa bir süre içinde gücünü toplayabileceğini ifade etti.

Yeni normal düzende tedarik zincirlerinin çok kutuplu hale gelmesiyle, devletin de desteğiyle, Türkiye'nin limancılık alanında altın yıllarını yaşayabileceğini aktaran Genç, "Ülke olarak kara ve demir yolları ile limanlar arasında çok modlu bakış açısıyla lojistik bütünlüğü sağlayacak yatırımları yaparsak, konjonktürel gelişmeleri fırsata çevirebilir, limancılık alanında oyun kurucu ülke haline gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Limanlar dış ticarette etkin bir role sahip"

Genç, dış ticaretteki gelişmelerin limanlara gecikmeli olarak yansıması sebebiyle mart ayında limanlarda önemli bir farklılık olmadığını fakat Nisan 2020'de limanlara uğrayan gemi sayısında önemli düşüşler yaşandığını belirtti.

"Ülkemizin dış ticaretinde oldukça önemli ve etkin bir role sahip olan limanlarımız, Kovid-19 sürecinde özverili çalışanlarının da desteği ile üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulunan Genç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış ticareti, diğer ulaşım kanallarının durduğu ya da kısıtlandığı noktada limanlar üzerinden devam etmiş, limanlarımız Kovid-19'a karşı aldıkları önlemler ile çalışmalarını ara vermeden sürdürmüş ve en önemlisi diğer sektörlere örnek olmuştur. Bu dönemde özellikle ilaç, tıbbi malzeme ve gıda gibi hayati önemde olan ürünlerin limanlar vasıtasıyla insanlara ulaştırılması önemli.

Mart ayında daha önceki aylarda yapılan anlaşmalar ve limanların kesintisiz çalışan tek lojistik alternatif olması nedeniyle, limancılık faaliyetlerinde kısmi düşüşler yaşanırken, yer yer artışlar dahi görüldü. Ancak turizm ve yolcu taşımacılığının durma noktasına gelmesi nedeniyle en çok Kurvaziyer limanlarımız etkilendi."

"Salgının kontrolüne yönelik çeşitli uygulamalar yapıldı"

Genç, en büyük düşüşün yüzde 80 ile kruvaziyer gemilerine hizmet veren limanlarda yaşandığını vurgulayarak, "Ro-Ro terminallerinin yüzde 78'i, konteyner terminallerinin yüzde 50'si, kuru dökme yük terminallerinin yüzde 46'sı ve genel yük terminallerinin yüzde 30'u da gemi uğraklarında sayısal düşüş ifade etmiştir. Nisan ayında sıvı dökme yük gemi uğraklarında azalma olduğunu beyan eden limanların oranı ise sadece yüzde 19'da kalmıştır. Anketi cevaplayan limanlar içinde gemi uğrak sayılarında değişiklik olmadığını beyan eden limanların oranı genel kargo gemileri için yüzde 41, sıvı dökme yük gemileri için yüzde 38, konteyner gemileri için yüzde 33 ve kuru dökme yük için yüzde 29'dur." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'la birlikte liman ve limanla ilişkili faaliyetlerdeki personel istihdamında değişiklikler olduğunu belirten Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının kontrol altına alınabilmesi amacı ile uygulamaya giren, belli yaşın üzerindeki kişiler ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin iş yaşamından bir süreliğine çekilmesi, limanlarda ihtiyaç fazlası personelin bu dönemi atlatana kadar yıllık izinlere çıkarılması, esnek çalışma saatlerine geçilmesi, kısmı çalışma sisteminin uygulanması gerekmiştir. Türkiye Limanları Kovid-19 Ekonomik Etki Analizi'ne göre, mart ayında limanların yüzde 64'ünde beyaz yakalı personel istihdamında bir değişiklik olmamıştır. Mavi yakalılar açısından bakıldığında taşeron çalışanlar için limanlarımızın yüzde 69, liman çalışanları içinse yüzde 67 oranında istihdamın olağan seyrettiği ifade edilmiştir.

Kamyon şoförlerinin çalışma koşulları nedeniyle istihdam açısından en az etkilenen kesim kara yolu lojistik firmaları olmuştur. Nisan ayı için, ankete katılan limanların değerlendirmesine göre, ankete katılan limanların yüzde 50'sinde beyaz yakalı personel için istihdam rejiminde bir değişiklik olmamıştır. Mavi yakalılar açısından bakıldığında liman çalışanları için katılımcı limanların yüzde 50'sinde, limanlarda taşeron çalışanlar için katılımcı limanların yüzde 46'sında istihdamın olağan seyrettiği ifade edilmiştir. Araştırmaya katılan limanların yüzde 26'sında beyaz yakalı çalışan istihdamında makul ölçüde azalma yaşandığı ifade edilmiştir. Limanlarında mavi yakalı liman çalışanlarının makul ölçüde azaldığını bildiren liman oranı yüzde 29, mavi yakalı taşeron liman çalışanlarının makul ölçüde azaldığını bildiren limanların oranı yüzde 23'tür."

Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Limancılık sektörü Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin dış ticaretine katkısını sürdürdü - Son Dakika Ekonomi

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