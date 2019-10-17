Son Dakika Haberleri: Limanda 4 milyon 800 bin tonluk işlem hacmi beklentisi
Son Dakika Ekonomi Limanda 4 milyon 800 bin tonluk işlem hacmi beklentisi

Limanda 4 milyon 800 bin tonluk işlem hacmi beklentisi

1 saat önce

Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, bu yıl 4 milyon 800 bin tonluk işlem hacmi beklediklerini söyledi.

Limanda 4 milyon 800 bin tonluk işlem hacmi beklentisi, System.String[]

Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, bu yıl 4 milyon 800 bin tonluk işlem hacmi beklediklerini söyledi.

Bandırma Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Ersoy, limanın 2010 yılında devletten 36 yıllığına kiralandığını hatırlattı.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Limanımız, ülkemizin en önemli ilk 7 limanı arasında yer almaktadır. 20 rıhtımı bulunmaktadır. Bunlardan 11-12'sinde operasyon yapılmaktadır. Çok gerekli olduğu takdirde 18 rıhtımda bile operasyon yapabiliriz. Rıhtım uzunluğumuz 2 bin 973 metredir. Limanımız işlemlerinin yüzde 70-75'lik yükünü ithal ürünleri çekmektedir. Kalan bölümü ise ihracat ürünleri ve kabotaj oluşturmaktadır. 2018 yılındaki işlem hacmimiz 4 milyon tondu. Bu yıl sonunda bu hacmin 4 milyon 800 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. 2018 yılında ithalatımız 2 milyon 725 bin 887 ton olmuştu. İçinde bulunduğumuz 2019 yılının ilk 8 ayına göre ithalatımız 2 milyon 478 bin 524 ton oldu. 2018 yılındaki ihracatımız 960 bin 996 tondu. 2019 yılının ilk 8 ayına göre ihracatımız 584 bin 834 ton olarak gerçekleşti."

Bandırma, Çelebi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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