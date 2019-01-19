Limanda 618 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
13 dakika önce
İran İstihbarat Bakanlığı, Avrupa'ya götürülmek üzere bir limanda bekletilen 618 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
İran
İstihbarat Bakanlığı, Avrupa
'ya götürülmek üzere bir limanda bekletilen 618 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
İran İstihbarat Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele timinin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda ülkenin güney limanında 618 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiği ve faillerinin gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu madde yakalanırken Afganistan
'da üretilen uyuşturucu maddenin İran üzerinden Avrupa ülkelerine taşındığı ifade ediliyor. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:50 Kaynak: İHA
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