Son Dakika Haberleri: Limanda 618 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Limanda 618 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

13 dakika önce

İran İstihbarat Bakanlığı, Avrupa'ya götürülmek üzere bir limanda bekletilen 618 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Limanda 618 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]
İran İstihbarat Bakanlığı, Avrupa'ya götürülmek üzere bir limanda bekletilen 618 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele timinin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda ülkenin güney limanında 618 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiği ve faillerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu madde yakalanırken Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddenin İran üzerinden Avrupa ülkelerine taşındığı ifade ediliyor. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:50 Kaynak: İHA

Avrupa, İran, 3. Sayfa
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