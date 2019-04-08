Son Dakika Haberleri: Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkarıldı

Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkarıldı

27 dakika önce

BODRUM'da, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı.

Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkarıldı, System.String[]
BODRUM'da, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı. Tekneyi kurtarmak için başlatılan çalışmaları çevredeki turistler meraklı gözlerle izledi.

Bodrum Limanı'na bağlı bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne, bu sabah henüz belirlenemeyen nedenle su alarak battı. Batan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekne bir dalgıç tarafından önce halatlarla bağlandı. Ardından da vinç yardımıyla tekne sudan çıkarılıp, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İçmeler mevkisindeki tersaneler bölgesine götürüldü. Teknenin sudan çıkarılmasını çevredeki diğer tekne sahipleri ile turistler meraklı gözlerle takip etti.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:27 Kaynak: DHA

Sabah, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:54:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]