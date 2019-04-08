Son Dakika Haberleri: Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkarıldı

Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkarıldı

1 saat önce

BODRUM'da, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı.

Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkarıldı, System.String[]
BODRUM'da, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı. Tekneyi kurtarmak için başlatılan çalışmaları çevredeki turistler meraklı gözlerle izledi.

Bodrum Limanı'na bağlı bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne, bu sabah henüz belirlenemeyen nedenle su alarak battı. Batan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekne bir dalgıç tarafından önce halatlarla bağlandı. Ardından da vinç yardımıyla tekne sudan çıkarılıp, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İçmeler mevkisindeki tersaneler bölgesine götürüldü. Teknenin sudan çıkarılmasını çevredeki diğer tekne sahipleri ile turistler meraklı gözlerle takip etti. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:47 Kaynak: DHA

Sabah, Bodrum, Güncel
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