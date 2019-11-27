Son Dakika › Güncel › Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti - Son Dakika
Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti
6 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda bulunan gemiye yükleme yapıldığı sırada, kayan beton blokların arasında kalan makinist yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda bulunan gemiye yükleme yapıldığı sırada, kayan beton blokların arasında kalan makinist yaşamını yitirdi.
Limanda, bir kuru yük gemisine yüklenen beton bloklardan bazılarında kayma meydana geldi. Bu sırada, yükleme sahasında bulunan geminin ikinci makinisti Cengiz Uysun (57) bloklar arasında kalarak hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Uysun'un cenazesinin, otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı