Son Dakika Haberleri: Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti
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Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda bulunan gemiye yükleme yapıldığı sırada, kayan beton blokların arasında kalan makinist yaşamını yitirdi.

Limanda beton bloklar arasında kalan gemi makinisti hayatını kaybetti, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda bulunan gemiye yükleme yapıldığı sırada, kayan beton blokların arasında kalan makinist yaşamını yitirdi.

Limanda, bir kuru yük gemisine yüklenen beton bloklardan bazılarında kayma meydana geldi. Bu sırada, yükleme sahasında bulunan geminin ikinci makinisti Cengiz Uysun (57) bloklar arasında kalarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Uysun'un cenazesinin, otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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