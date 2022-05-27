LİMANDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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LİMANDA KORKUTAN YANGIN

27.05.2022 09:53

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir limanda iş makinasında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir limanda iş makinasında yangın çıktı. Liman çalışanları tarafından söndürülen yangın çevrede korkuya sebep oldu.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Yarımca mevkiindeki bir limanda meydana geldi. Limanda çalışan bir iş makinasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Limanda faaliyetler durdurulurken, limanın kendi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sırasında limandan yükselen yoğun duman, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

LİMANDA KORKUTAN YANGIN
LİMANDA KORKUTAN YANGIN
LİMANDA KORKUTAN YANGIN
LİMANDA KORKUTAN YANGIN

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Körfez, Yangın, Liman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LİMANDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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