Son Dakika Haberleri: Limanda meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Limanda meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

44 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limanda meydana gelen iş kazasında borular ile gemi arasına sıkışan ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Limanda meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limanda meydana gelen iş kazasında borular ile gemi arasına sıkışan ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu Limanı'nda yük bindirme sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limandan gemiye yüklenmek istenen büyük boyutlardaki boruların yüklenmesi esnasında meydana gelen kazada, Hüseyin Özcan, borular ile gemi arasında sıkışarak ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan, buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:34 Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı Zabıta Ekipleri Tarafından Yeri Değiştirilen Seyyar Satıcının Domateslerini Belediye Başkanı Sattı Oltu'da 1 Buçuk Metrelik Hopa Engereği Görüldü Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirme Uygulamasıyla Yeniden Erkek Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:18:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Limanda meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]