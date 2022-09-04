Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu

04.09.2022 15:03

Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgarla birlikte limanda dalgalar oluştu.

Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgarla birlikte limanda dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yerel sağanak yağış uyarılarında bulunduğu Zonguldak'ta hava sıcaklıkları 35 derecelerden 24 derecelere kadar düştü. Yağışlar zaman zaman yerini güneşli havaya bıraksa da rüzgarla birlikte limanda dalgalar oluştu.

Bazı vatandaşlar dalgalara rağmen limanda gezi yaptı. Hava durumunun önümüzdeki hafta boyunca 24 derecede seyretmesi, yağışlı havanın daha etkili olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Zonguldak'ta 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 15:03:23. #1.13#
SON DAKİKA: Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement