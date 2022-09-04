Haberi alan halk kentteki marketlere akın etti! Stok yapmak için birbirlerini ezdiler

Bazı vatandaşlar dalgalara rağmen limanda gezi yaptı. Hava durumunun önümüzdeki hafta boyunca 24 derecede seyretmesi, yağışlı havanın daha etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu - Son Dakika

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