Limanda tatil yoğunluğu
35 dakika önce
Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:24 Kaynak: AA
tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa
ve Marmara
adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ
Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.
Tatilciler araçlarıyla yol ken
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