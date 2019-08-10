Son Dakika Haberleri: Limanda tatil yoğunluğu
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Limanda tatil yoğunluğu

35 dakika önce

Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.
Tatilciler araçlarıyla yol ken
Kurban Bayramı, Tekirdağ, Marmara, Avşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:24 Kaynak: AA
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