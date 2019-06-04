Son Dakika Haberleri: Limanda tatil yoğunluğu - TEKİRDAĞ
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Limanda tatil yoğunluğu - TEKİRDAĞ

5 dakika önce

-Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanıyor.

Limanda tatil yoğunluğu - TEKİRDAĞ, System.String[]
-Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa Adası ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü, yoğunluk oluşturdu.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 5 kilometreye ulaştı. Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir alırken, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Avşa adasına gitmek için sırada bekleyen Fatoş Ketenci Yaklaşık iki saattir sırada beklediğini belirterek, "Bayram tatilinde Avşa'ya gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buradayız bekliyoruz. Erken geldik erkenden binip gidelim diye ama gene binemedik. Bayramlarda yollar böyle ne yazık ki yapacak bir şey yok. ifadelerini kullandı.
İstanbul'dan gelen Beytullah Durmuş, da tatil için Avşa Adası'na gittiğini ve 3 saatir sırada beklediğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:32 Kaynak: AA
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