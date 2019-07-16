Son Dakika Haberleri: Limanda trol teknelerine tepki
Son Dakika Güncel Haber

Limanda trol teknelerine tepki

3 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde limanında yerel balıkçılar ve vatandaşlar limana girmek isteyen trol teknelerine tepki gösterdi.

Edirne'nin Enez ilçesinde limanında yerel balıkçılar ve vatandaşlar limana girmek isteyen trol teknelerine tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, çeşitli illerden Saros Körfezi'ne avlanmak için gelen trol tekneleri Enez Limanı'na giriş yapmak istedi.
Limandaki yerel balıkçılar ve vatandaşlar toplanarak trol teknelerin girişine tepki gösterdi.
Bunun üzerine polis ekipleri limanda geniş güvenlik önlemi aldı.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve emniyet yetkilileri sahil güvenlik botuna binerek limana yarım mil uzakta bekleyen trol teknelerinin yanına gitti.
Burada balıkçılarla kısa süren görüşmenin ardından trol tekneleri tepkiler üzerine limana girmekten vazgeçti.
Başkan Günenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, trol tekneleri sahipleriyle görüşmesinin ardından şimdilik geçici bir çözüm bulduklarını belirtti.
Bu durumun kendilerini artık aştığını, konunun bakanlık boyutunda çözülmesi gerektiğini anlatan Günenç, "Trollerin hepsi geri döndü, hepimize yakışır bir şekilde buradan kavgasız gürültüsüz ayrılalım. Bu trol hikayesi bugün kapanmıştır, ilerleyen zamanda ne çıkar bilmiyorum." dedi.
Konuşmanın ardından limanda bekleyen balıkçı ve vatandaşlar olaysız şekilde ayrıldı.
Limanda trol teknelerine tepki
Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz zaferini kutladı İBB'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:12:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Limanda trol teknelerine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]