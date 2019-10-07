Son Dakika Haberleri: Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı
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Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı

51 dakika önce

BARTIN'da, limanda yükleme yapan vinç, geminin üzerine devrildi.

Limanda yükleme yapan vinç devrildi; operatör yaralı, System.String[]

BARTIN'da, limanda yükleme yapan vinç, geminin üzerine devrildi. Olayda vinç operatörü yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limanda 'Astra Marine' isimli kuru yük gemisine çimento maddesi 'klinker' yükleyen vinç, bilinmeyen devrildi. Vincin geminin üzerine devrildiğini gören gemiciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vinç operatörü Arif Karagöz'ü hastaneye kaldırdı. Karagöz tedavisinin ardından taburcu edildi. Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

- Bartın

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:36 Kaynak: DHA
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