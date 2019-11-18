Limandaki 3 tekne yandı

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.