Limandaki 3 tekne yandı
6 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:40 Kaynak: AA
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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