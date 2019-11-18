Son Dakika Haberleri: Limandaki 3 tekne yandı
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Limandaki 3 tekne yandı

6 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Limandaki 3 tekne yandı

İtfaiye, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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