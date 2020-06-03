Limandaki dalgakıran taşlarının arasına sıkışan kirpi kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler tarafından limanın dışına alınan kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Deniz Feneri mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, limandaki dalgakıran taşlarının arasına sıkışmış kirpiyi fark etti.

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