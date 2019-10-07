Son Dakika Haberleri: Limandaki geminin üzerine vinç devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Limandaki geminin üzerine vinç devrildi

Limandaki geminin üzerine vinç devrildi

1 saat önce

Bartın Limanında yükleme yapan vinç, yükleme yaptığı geminin üstüne devrildi.

Limandaki geminin üzerine vinç devrildi, System.String[]

Bartın Limanında yükleme yapan vinç, yükleme yaptığı geminin üstüne devrildi.


Bartın Limanı'nda meydana gelen kazada, çimento üretimi sonrasında oluşan 'klinker' isimli maddeyi Astra Marine isimli kuru yük gemisine yükleyen vinç, bir anda geminin üzerine devrildi. Vinç operatörü Arif Karagöz'ü yaralandığı kazada, olay yerinde bulunan diğer çalışanların durumu haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İl müdahalesi olay yerinde yapılan vinç operatörü Arif Karagöz daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Bartın, Astra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
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