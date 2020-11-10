Son dakika! Yaralı martıya ilk müdahale başkan yardımcısından - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil kenarında kayalıklara sıkışan ve sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan martıya ilk müdahaleyi Akçakoca Belediyesi Başkan Yardımcısı Veteriner Yüksel Yılmaz yaptı.

Akçakoca ilçesinde sahil kenarında kayalıkların arasına martı sıkıştı. Bunun gören Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, kayalıklara sıkışan martının kurtarılması için itfaiyeye talimat verdi. Kısa sürede martının sıkıştığı limana gelen itfaiye ekipleri yaralı martıyı bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı kuşa ilk kontrolü çıkarıldığı yerde yapan Veteriner Başkan Yardımcısı Yılmaz, ardından martının veteriner kliniğine götürülerek tedavisinin başlanması için itfaiye personeline talimat verdi.

Başkan Yardımcısı Yılmaz "İnsan olmanın yolu hayvan sevgisiyle başlar. Hayvan sevgisi, insanların çevresiyle hatta hayatla bağını kuvvetlendirir" dedi. - DÜZCE