Limandaki Kirlilik Tepki Çekiyor
1 saat önce
ZONGULDAK'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.
ZONGULDAK'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.
Zonguldak Limanı, her yağmurun ardından olduğu gibi yine çöplerle doldu. Acılık ve Üzülmez derelerinin getirdiği plastik bidon, plastik top, teneke kutu ve pet şişe gibi evsel atıklar, limanın kıyı bölgelerinde birikti. Tepkiye neden olan kirliliği görenler, yetkililerin önlem almasını istedi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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