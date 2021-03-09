İZMİR Limandaki konteynerden 55 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

İZMİR Limandaki konteynerden 55 kaçak göçmen çıktı
09.03.2021 16:28
Limandaki konteynerden 55 kaçak göçmen çıktı (2)TUVALET İHTİYACI İÇİN KONTEYNERE KLOZET KOYMUŞLARİzmir'in Aliağa ilçesinde, İtalya'ya gidecek bir gemiye yüklenmesi planlanan konteynerin içinde yakalanan Irak uyruklu 55 kaçak göçmen, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Limandaki konteynerden 55 kaçak göçmen çıktı (2)
TUVALET İHTİYACI İÇİN KONTEYNERE KLOZET KOYMUŞLAR
İzmir'in Aliağa ilçesinde, İtalya'ya gidecek bir gemiye yüklenmesi planlanan konteynerin içinde yakalanan Irak uyruklu 55 kaçak göçmen, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçak göçmenlerin 6 gün boyunca içine 1 klozet koydukları konteynerde kaldıkları belirlendi. Kaçak göçmenlerin konteynere başta bisküvi olmak üzere çok sayıda gıda maddesi ile 1.5 litrelik pet şişeler ile 5 litrelik damacanalarda koliler dolusu su stokladıkları anlaşıldı. Jandarmanın, kaçak geçiş girişiminin organizatörlerini bulmak için yaptığı çalışma sürerken, henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı bildirildi.
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