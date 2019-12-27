Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da limandan çıkan kamyonlardan buğday ve kömür çalanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da limandan çıkan kamyonlardan buğday ve kömür çalanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesindeki limandan çıkan buğday veya kömür yüklü kamyonların seyir halinde veya park halindeyken kamyon kasasının kapaklarını açıp ya da üzerilerinden buğday ve kömürleri yola döküp buradan toplayıp çalıp satan şahıslara yönelik bu sabah ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilçe ekiplerin de yer aldığı 300 polis katıldı.


Operasyonda "açıktan hırsızlık" suçundan 5'i 18 yaşından küçük 10 kişi gözaltına alındı. Polis operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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