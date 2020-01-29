Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday ve kömür çaldıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday ve kömür çaldıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limandan çıkan kamyonların üzerilerine çıkıp kömür ve buğday çaldıkları iddia edilen C.İ. ve H.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.İ. ve H.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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