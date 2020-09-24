Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar - Son Dakika

Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki Hoşköy Balıkçı Limanı girişinin çakıl taşlarıyla dolması, balıkçılara tekneleriyle girişlerde ve çıkışlarda zor anlar yaşatıyor.

Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki Hoşköy Balıkçı Limanı girişinin çakıl taşlarıyla dolması, balıkçılara tekneleriyle girişlerde ve çıkışlarda zor anlar yaşatıyor. Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fehim Baydemir, liman girişinde biriken çakıl taşlarının teknelere zarar verdiğini belirterek, "Küçük tekneler girip, çıkabiliyor ancak 10 metre üzerindeki teknelerin altları sürterken, büyük tekneler ise başka limanlara gidiyor" dedi.

Şarköy'e bağlı Hoşköy Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 55 balıkçının kullandığı limanın girişi, çakıl taşları ile doldu. Daha önce kullanılan ancak çevreyi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan çakıl ocağındaki çakıllar, dere sularıyla birlikte geldiği limanın girişini doldurdu. Liman girişini dolduran taşlar nedeniyle birçok tekne, limana geçişlerde altının sürtmesiyle hasar görürken, büyük teknelerle ise farklı limanlara gidiliyor.

'YARDIM BEKLİYORUZ'Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fehmi Baydemir, limanda biriken çakıl taşlarının teknelere hasar vermesi nedeniyle balıkçıların geçişlerde zorluk yaşadığını söyledi. Baydemir, "Bizim en büyük sorunumuz bu çakılın limanın ağzının kapaması, limanın girişini sığlaştırması. Burada balıkçılarımız limana girip çıkarken teknelerinin altını sürterek, zorlanıyor. Belli bir boydaki tekneler de limana giremiyor ve başka limanlara gitmek zorunda kalıyor. Bu sorun arkamızdaki dereden kaynaklanıyor. Dereden gelen çakıl, bu limanın ağzını kapatıyor. Aşırı bir sığlık oluştu. Tekneler girip çıkarken zorlanıyor ve altında hasar meydana geliyor. Bütün teknelerde bu sıkıntı var. Ancak 10 metre altındakiler sürtmeden girip çıkabiliyor. 10 metre üzerindeki tekneler ise altını sürterek, girip çıkıyor. Büyük tekneler ise başka limanlara kaçmak zorunda kalıyor, giremedikleri için. Çünkü teknelerin altı sürttüğü için zarar veriyor. Liman hizmetlerine müracaat ettik. Biz, küçük kooperatif olduğumuz için masrafın altından kalkamıyoruz, yardım bekliyoruz" diye konuştu. 'LİMANDA MAHSUR KALDIK'Bölgede 50 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Aktay da biriken çakıl taşları nedeniyle mahsur kaldığını ve büyük teknelerle barınağa giriş yapılamadığını söyledi. Aktay, "Şu an limanda mahsur kaldık. Limanın önü çakıl dolu olduğu için giriş- çıkış yapamıyoruz. Biz balıkçıların isteği, buradaki çakıl birikintisinin alınıp, derinleştirilip, eski haline dönüştürülerek bizim kullanımımıza açılmasıdır" dedi.

- Tekirdağ

Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Liman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar - Son Dakika

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