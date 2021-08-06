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Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı temmuzda arttı - Son Dakika

Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı temmuzda arttı

06.08.2021 13:09
Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı temmuzda arttı, System.String[]

Türkiye limanlarında temmuzda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, yük miktarı da yüzde 6,2 arttı.

Türkiye limanlarında temmuzda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, yük miktarı da yüzde 6,2 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü temmuz ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 995 bin 537 TEU oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükselişle 7 milyon 159 bin 927 TEU'ya ulaştı.

Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 744 bin 264 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalarak 367 bin 619 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 376 bin 645 TEU olarak gerçekleşti

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda

Yunanistan, geçen ay 104 bin 512 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan'ı sırasıyla 92 bin 71 TEU ile İsrail, 78 bin 413 TEU ile Mısır'la yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda limanlarda deniz yolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 40 bin 35 TEU ile Yunanistan'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 95,9'u (38 bin 404 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan'ı sırasıyla 37 bin 484 TEU ile İspanya'ya, 35 bin 749 TEU ile Mısır'a yapılan konteyner yüklemeleri izledi.

Temmuzda limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 57 bin 620 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 94,9'u (54 bin 673 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail'i 53 bin 639 TEU ile Yunanistan'dan ve 34 bin 497 TEU ile Mısır'dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Geçen ay limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 744 bin 264 TEU konteynerin yüzde 8,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı

Limanlarda elleçlenen yük miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 43 milyon 266 bin 435 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, aynı dönemde yüzde 5,3 yükselişle 299 milyon 168 bin 302 ton olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 12 milyon 111 bin 491 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 19 milyon 195 bin 174 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 219 milyon 512 bin 88 ton olarak belirlendi.

En fazla artış taş kömürü cinsinde oldu

Temmuzda limanlarda taş kömürü yük cinsinde 2 milyon 182 bin 518 ton elleçleme gerçekleşti. Taş kömürü, 371 bin 570 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 20,5) en fazla artış gösteren yük cinsi olarak kayda geçti.

Diğer çimentolar ise 342 bin 968 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu.

İthalatta Rusya, ihracatta İtalya ilk sırada

Temmuzda deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 5 milyon 32 bin 32 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı sırasıyla 1 milyon 957 bin 262 tonla İtalya, 1 milyon 525 bin 40 tonla ABD takip etti.

Söz konusu ayda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 220 bin 357 tonla İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bunu, 1 milyon 19 bin 407 tonla İspanya'ya ve 936 bin 764 tonla Amerika'ya yapılan taşımalar izledi.

İthalatta ise en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 835 bin 828 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Rusya'yı 1 milyon 200 bin 58 tonla Kolombiya'dan ve 1 milyon 65 bin 969 tonla Avustralya'dan yapılan taşımalar takip etti.

Temmuzda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 31 milyon 306 bin 665 ton yükün yüzde 7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Yunanistan, Türkiye, Mısır, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı temmuzda arttı - Son Dakika Ekonomi


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