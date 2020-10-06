Türkiye zengin deniz taşımacılığı potansiyeli ile büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Türkiye zengin deniz taşımacılığı potansiyeli ile büyümeye devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 558 bin 947 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye zengin deniz taşımacılığı potansiyeli ile büyümeye devam ediyor, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 558 bin 947 ton olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-eylül döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 artarak 367 milyon 642 bin 663 ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'nin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli değerlendirmek için yaptığı yatırımlar her dönem yükselerek karşılık bulmaya devam ediyor. Tüm dünyada salgın sebebi ile deniz taşımacılığı ve ticareti çok önemli hale gelmişken ve tüm dünyada ekonomik, sosyal ve lojistik sıkıntılar baş gösterirken, Türkiye Ulusal Kalkınma Hamlesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Lojistik Master Planı doğrultusunda büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT AMAÇLI YÜK ELLEÇLEMESİ YAPILAN ÜLKE İTALYA

Türkiye'nin 2020 yılı Eylül ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 artarak 12 milyon 151 bin 593 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 19 milyon 25 bin 862 ton olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat amaçlı yük elleçlemesi yapılan ülke İtalya olurken, ithal amaçlı yük elleçlemesi yapılan ülkeler içinde ilk sırayı Rusya aldı.

Türkiye salgın döneminde attığı doğru adımlarla deniz ticaretinde çok önemli avantaj sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın salgın sürecinde gemi adamı ile gemi ve denizcilik şirketlerinin sertifikalarının süreleri ile gemi denetimlerinin aralıklarının uzatılması ve alınan tedbirler salgın sürecinde devamlılığı hayati önem taşıyan deniz ticaretinde Türkiye'ye çok büyük avantaj sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, dış ticarette her geçen zaman yükselen grafiğe sahip olan Türkiye'nin 2020 yılı Eylül ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 artarak 12 milyon 151 bin 593 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 19 milyon 25 bin 862 ton olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 270 milyon 571 bin 661 ton olduğu belirtildi.

İHRACATTA İTALYA, İTHALATTA RUSYA

Bakanlık bilgilerine göre, denizyolu ile yapılan ihracat ve ithalatın büyük bir bölümünü Avrupa ile gerçekleştiren Türkiye 2020 yılı eylül ayında ihracatta en fazla yük elleçlemesini İtalya'ya yaptı. Eylül ayında İtalya'ya 1 milyon 91 bin 268 ton yük elleçlemesi gerçekleştirdi. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. 2020 yılı eylül ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 5 milyon 219 bin 694 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti.

Diğer yandan eylül ayında dış ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük cinsi 2 milyon 389 bin 597 ton ile ham petrol olurken, deniz yolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi ise 982 bin 260 ton ile Klinker oldu.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 762 bin 185 ton ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 arttı. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 28 milyon 415 bin 270 ton ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.3 arttı.

(Utku Şimşek/İHA)

Türkiye zengin deniz taşımacılığı potansiyeli ile büyümeye devam ediyor

Dış Ticaret, Türkiye, İhracat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye zengin deniz taşımacılığı potansiyeli ile büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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