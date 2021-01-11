Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarları Aralık 2020'de arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanlarda elleçlenen konteyner miktarının Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9, yük miktarının da yüzde 7 arttığını bildirdi. Geçen ayki yaklaşık 44,3 milyon tonluk yük elleçlemesi, 2020 yılının da en yüksek aylık miktarı oldu.

Bakanlık, Denizcilik Genel Müdürlüğünce limanlarda kaydedilen Aralık 2020 dönemi konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2020'de limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 1 milyon 54 bin 248 TEU olarak gerçekleşti.

Bu dönemde limanlarda elleçlenen yük miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 yükselerek 44 milyon 326 bin 500 ton oldu. Böylece geçen yılın aralık ayı, limanlarda 2020'de en fazla yük elleçlemesinin gerçekleştiği ay olarak kayıtlara geçti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 4,1 arttı

Bu dönemde deniz yoluyla yapılan dış ticarette 815 bin 877 TEU konteyner elleçlendi.

Aralık 2020'de limanlarda yapılan ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 artarak 415 bin 807 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 yükselerek 400 bin 70 TEU oldu.

Bu dönemde limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı yüzde 34 artarak 172 bin 903 TEU seviyesine ulaşırken, kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artışla 65 bin 468 TEU olarak kayıtlara geçti.

İhracat amaçlı yüklemeler yüzde 23,7 arttı

Geçen yılın aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 12 milyon 719 bin 254 tona ulaşırken, ithalat amaçlı boşaltma miktarı bu dönemde yüzde 2,3 azalarak 20 milyon 42 bin 95 tona geriledi.

Aralık 2020'de dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 32 milyon 761 bin 349 ton olarak hesaplandı.

Bu dönemde limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6 milyon 51 bin 684 tona düşerken, kabotajda taşınan yük miktarı yüzde 23,1 yükselerek 5 milyon 513 bin 467 ton seviyesinde gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı'da gerçekleşti

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında yapıldı. Aralık 2020'de burada faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 259 bin 815 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştirildi.

Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yaklaşık yüzde 67,1'ine karşılık gelen 174 bin 387 TEU'luk kısmını dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 27,3'ünü oluşturan 70 bin 882 TEU'sunu transit yükler ve yüzde 5,6'sına tekabül eden 14 bin 546 TEU'sunu da kabotajda taşınan yükler oluşturdu.

Ambarlı Liman Başkanlığını 191 bin 273 TEU ile Mersin ve 160 bin 179 TEU ile Kocaeli liman başkanlıkları izledi.

Yük elleçlemede lider Kocaeli oldu

Geçen ay en fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştirildi. Burada faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 938 bin 952 ton yük elleçlemesi yapıldı.

Bu limanda elleçlenen yüklerin 5 milyon 757 bin 86 tonunu (yüzde 83'ünü) dış ticaret yükleri, 1 milyon 112 bin 47 tonunu (yüzde16'sını) kabotaj yükleri ve 69 bin 819 tonunu ise (yüzde 1'ini) transit yükleri oluşturdu.

Söz konusu sıralamada Kocaeli Liman Başkanlığını 6 milyon 99 bin 354 ton ile Aliağa ve 5 milyon 741 bin 423 tonla İskenderun liman başkanlıkları takip etti.