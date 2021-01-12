Limanlarda ihracat arttı - Son Dakika

Limanlarda ihracat arttı

12.01.2021 00:58
Limanlarda ihracat arttı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından, limanlarda gerçekleşen 2020 Aralık ayı Konteyner İstatistikleri ve Yük İstatistiklerine ait veriler açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından, limanlarda gerçekleşen 2020 Aralık ayı Konteyner İstatistikleri ve Yük İstatistiklerine ait veriler açıklandı. 2020 yılı Aralık ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 1 milyon 54 bin 248 TEU olarak gerçekleşirken, Aralık ayında limanlar elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 44 milyon 326 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Böylelikle, Aralık ayı 2020 yılında limanlarda en fazla yük elleçlemesinin gerçekleştiği ay oldu.

Bakanlık, 2020 yılı Aralık ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette 815 bin 877 TEU konteyner elleçlendiği bilgisini aktarırken, Aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 415 bin 807 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmalarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 400 bin 70 TEU olarak gerçekleştiği bildirdi. 2020 yılı Aralık ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 172 bin 903 TEU oldu. Aralık ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 65 bin 468 TEU olarak gerçekleşti.

2020 yılı Aralık ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 259 bin 816 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştiğini açıklayan Bakanlık, bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 174 bin 387 TEU'sunu (yüzde 67,1'ini) dış ticarette taşınan konteynerler, 70 bin 882 TEU'sunu (yüzde 27,3'ünü) transit yükler ve 14 bin 546 TEU'sunu da (yüzde 5,6'sını) kabotajda taşınan yüklerin oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık, Ambarlı Liman Başkanlığını 191 bin 273 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 160 bin 179 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığının takip ettiği bilgisini de paylaştı.

2020 yılı Aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 12 milyon 719 bin 254 ton olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakanlık, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 20 milyon 42 bin 95 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. 2020 yılı Aralık ayında dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 32 milyon 761 bin 349 ton oldu. 2020 yılı Aralık ayında limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımalarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6 milyon 51 bin 684 ton olduğunu açıklayana bakanlık, Aralık ayında kabotajda taşınan yük miktarı da 5 milyon 513 bin 467 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 arttığını bildirdi.

2020 yılı Aralık ayında Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 938 bin 952 ton yük elleçlemesi gerçekleştiği bilgisini aktaran Bakanlık, Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin, 5 milyon 757 bin 86 tonunu (yüzde 83'ünü) dış ticaret yüklerinin, 1 milyon 112 bin 47 tonunu (yüzde16'sını) kabotaj yüklerinin ve 69 bin 819 tonunun ise (yüzde 1'ini) transit yüklerinin oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık, Kocaeli Liman Başkanlığını 6 milyon 99 bin 354 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı ve 5 milyon 741 bin 423 ton ile İskenderun Liman Başkanlığının takip ettiğini belirtti. - ANKARA

Denizcilik, İhracat, Aralık, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Limanlarda ihracat arttı - Son Dakika Ekonomi


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