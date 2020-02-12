'Limit', kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu buldu - Son Dakika
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'Limit', kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu buldu

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada narkotik köpeği 'Limit', kanepe içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

'Limit', kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu buldu, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada narkotik köpeği 'Limit', kanepe içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan S.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Takibe alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildikten sonra evinde de özel eğitimli narkotik köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramada Limit'in yoğun tepki verdiği kanepe içinde 105 gram eroin, 15 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan S.Y.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Çerkezköy, Jandarma, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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