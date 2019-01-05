Limitsiz İnternette Kablonet Ast Uygulaması Başladı! Ast Nedir?

Adil Kullanım Kotası Yasal Olarak 1 Ocak 2019'da kalktı diye sevindik ama ?
Adil Kullanım Kotası, kısa adı ile AKK kalktı, Kablonet Yerine AST Uygulamasını devreye aldı. Limitsiz internette Kablonet AST uygulamasına başladı! AST nedir? Türksat
KabloNet limitsiz internet tarifelerini açıkladı. Turkcell
ve Türk Telekom
'un ardından anladık ki AKK Gitti diye sevinmekle yanlış yapmışız. Yasal zorunluluk gereği AKK uygulamasını kaldıran Kablonet; limitsiz paketlerde günün saatine göre hızın düşürüldüğü Akıllı Sınırsız Tarife'ye (AST) geçti. Sınırsız tarifelerde ise 100 Mbps için aylık fiyatını tam 499.99 TL olarak duyurdu. Türkiye
'de 1 Ocak'tan itibaren kaldırılan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası Türksat Kablonet de yeni internet tarifelerini duyurdu. "Sınırsız" ve "kotalı" kategorileri altında yeni paketlerini açıklayan Kablonet'te hızı 16 Mbps ve 100 Mbps arasında değişen kotalı tarifelerin aylık fiyatları da 23.99 TL'den başlayıp, 199.99 TL'ye kadar çıkıyor.
Kablonet, limitsiz internet paketlerine saate göre değişen hızları sunduğu Akıllı Sınırsız Tarifeler'i (AST) de ekledi.
Yeni Tarifelerde Akşam Saatlerinde Hız Düşürülecek!
Yeni AST – Akıllı Sınırsız Tariflerine göre indirme hızları akşam 19: 00 – 24: 00 saatleri arasında düşürülecek. 16 Mbps hız sunulan AST paketinin hızı, saat 19: 00-24: 00 arasında 5 Mbps'ye; 100 Mbps'lik AST'li pakette ise hız akşam saatlerinde 25 Mbps'ye inecek.
4 Farklı AST Paketi Sunuluyor?
Aylık 69.99 TL ile 299.99 TL arasında değişen dört farklı paket sunulmuş. Kablonet, internet hızlarının günün saatine göre değişmesini istemeyen abonelere ise 16 Mbps ile 100 Mbps arasında değişen 5 farklı sınırsız tarife uyguluyor.
100 Mbps hız isteyen 499.99 TL Ödemek zorunda!
Turkcell Superonline
'da 100 Mbps hız için 199.99 TL, Türk Telekom'da 229 TL olan paket burada 499.99TL.
Kablonet, kotalı tarifelerinde ise "kotalı" ve "duran kotalı" olmak üzere iki seçenek sunuyor.
Kotalı tarifelerde aylık kotaya ulaşıldığında, GB başına 0.50 TL'lik ücretlendirme yapılırken, duran kotalı tarifelerde ise belirlenen kotaya ulaşılınca internet hizmeti durduruluyor.
İşte Kablonet'in yeni internet paketleri ve fiyatları – Kablonet AST :
Akıllı Sınırsız Tarifeler
Hız (00: 00 – 19: 00)
Hız (19: 00 – 24: 00)
Yükleme Hızı
Kota
Tarife Fiyatı
16 Mbps'e Kadar
5 Mbps'e Kadar
2 Mbps'e Kadar
–
69,99 TL/Ay
25 Mbps'e Kadar
10 Mbps'e Kadar
2 Mbps'e Kadar
–
89,99 TL/Ay
50 Mbps'e Kadar
20 Mbps'e Kadar
5 Mbps'e Kadar
–
229,99 TL/Ay
100 Mbps'e Kadar
25 Mbps'e Kadar
5 Mbps'e Kadar
–
299,99 TL/Ay
Sınırsız Tarifeler
İndirme Hızı
Yükleme Hızı
Fiyat
16 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
99,99 TL/Ay
20 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
199,99 TL/Ay
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
249,99 TL/Ay
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
349,99 TL/Ay
100 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
499,99 TL/Ay
Kotalı Tarifeler
İndirme Hızı
Yükleme Hızı
Kota
Fiyat
Ek Kullanım Ücreti Maksimum
Ücret
16 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
10 GB
23,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
99,99 TL
16 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
50 GB
39,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
99,99 TL
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
25 GB
39,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
249,99 TL
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
50 GB
49,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
249,99 TL
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
75 GB
59,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
249,99 TL
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
150 GB
69,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
249,99 TL
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
250 GB
79,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
249,99 TL
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
50 GB
59,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
349,99 TL
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
75 GB
69,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
349,99 TL
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
150 GB
79,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
349,99 TL
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
250 GB
89,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
349,99 TL
100 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
100 GB
99,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
499,99 TL
100 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
250 GB
149,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
499,99 TL
100 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
500 GB
199,99 TL/Ay
0,50 TL/GB
499,99 TL
Duran Kotalı Tarifeler
İndirme Hızı
Yükleme Hızı
Kota
Fiyat
Ek Kullanım Ücreti
16 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
10 GB
23,99 TL/Ay
–
16 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
50 GB
39,99 TL/Ay
–
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
25 GB
39,99 TL/Ay
–
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
50 GB
49,99 TL/Ay
–
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
75 GB
59,99 TL/Ay
–
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
150 GB
69,99 TL/Ay
–
25 Mbps'e kadar
2 Mbps'e kadar
250 GB
79,99 TL/Ay
–
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
50 GB
59,99 TL/Ay
–
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
75 GB
69,99 TL/Ay
–
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
150 GB
79,99 TL/Ay
–
50 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
250 GB
89,99 TL/Ay
–
100 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
100 GB
99,99 TL/Ay
–
100 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
250 GB
149,99 TL/Ay
–
100 Mbps'e kadar
5 Mbps'e kadar
500 GB
199,99 TL/Ay
–
Turksat KabloNet Tarifeleri