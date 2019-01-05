Limitsiz İnternette Kablonet Ast Uygulaması Başladı! Ast Nedir?

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Telefonuna Gelen Mesaja Tıkladı, 30 Bin TL'sinden Oldu

Fransız Futbolcu Ribery, Nusret'in Hazırladığı Altın Kaplama Ete 7 Bin 500 TL Ödedi

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar