Son Dakika Haberleri: Limoges csp: 84-71
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Limoges csp: 84-71

8 dakika önce

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Matej Boltauzer (Slovenya), Sebastien Clivaz (İsviçre)TOFAŞ: Matt Lojeski 15, Devin Williams 13, Tarık Phillip 17, DJ White 19, Muhaymin Mustafa 12, Berk Uğurlu 3, Muhsin Yaşar 2, Berkan Durmaz 3LIMOGES CSP: Vincent Sanford 11, Marcus Ginyard 10,...

Limoges csp: 84-71, System.String[]

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Matej Boltauzer (Slovenya), Sebastien Clivaz (İsviçre)
TOFAŞ: Matt Lojeski 15, Devin Williams 13, Tarık Phillip 17, DJ White 19, Muhaymin Mustafa 12, Berk Uğurlu 3, Muhsin Yaşar 2, Berkan Durmaz 3
LIMOGES CSP: Vincent Sanford 11, Marcus Ginyard 10, Semaj Christon 21, Hugo Invernizzi 6, Atoumane Diagne, Jerry Boutsiele 14, Nicolas Lang, Brian Conklin 9, Ovidijus Varanauskas, Timothe Crusol, Benoit Mbala
1'İNCİ PERİYOT: 25-15
DEVRE: 42-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-49

7Days EuroCup B Grubu ilk maçında TOFAŞ, evinde Fransız temsilcisi Limoges CSP'yi 84-71'lik skorla mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup açılış haftasında Fransız temsilcisi Limoges CSP'yi ağırladı. TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan mavi yeşilliler, ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Bu bölümde Matt Lojeski ile etkili olan TOFAŞ, savunmada da sertliğini korudu ve çeyreği 25-15 üstün bitirdi. İkinci çeyrek ile birlikte farkı giderek açan mavi yeşilliler, Berk Uğurlu'nun sayılarıyla 12'nci dakikada sonrası skoru 30-17'ye getirdi. Tarık Phillip ve Devin Williams'ın hücumda sorumluluk almasıyla skor avantajını elden bırakmayan TOFAŞ, devreye de 42-33 önde gitti.
3'üncü periyotta Fransız temsilcisi, Jerry Boutsiele ve Vincent Sanford'un ellerinden bulduğu sayılarla farkı azaltırken, 27'nci dakikada sonrası skor 55-49'a geldi. Ancak çeyreğin sonlarına doğru 10-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, kader periyoduna 65-49'luk skor avantajıyla başladı. Hücumları aksamayan ve savunmada ortaya koyduğu direnci son çeyrekte de sürdüren TOFAŞ, rahat bir oyun çıkararak parkeden 84-71'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ, B Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçlarında; Rytas Vilnius evinde Lokomotiv Kuban'ı 92-86, Partizan da deplasmanda Umana Reyer Venezia'yı 66-63 yendi.


Matt Lojeski, Berk Uğurlu, Williams, Limoges, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
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