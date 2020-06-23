"Limon armudu"nda bereketli hasat - Son Dakika

"Limon armudu"nda bereketli hasat

Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bölgeye özgü yetişen ürünlerden olan "limon armudu"nda rekolte ile fiyat üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bölgeye özgü yetişen ürünlerden olan "limon armudu"nda rekolte ile fiyat üreticiyi sevindirdi.

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Osmancık, Dalbahçe, Yayla, Kurudere, Avşar, Aşağı Bozkır ve Yukarı Bozkır mahallelerinde yetişen, kokusu ve aroması ile ünlü limon armudunun hasadına başlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meyve bahçelerine gelen üreticiler, hasat ettikleri ürünü, mahallelerinde kurulan alanlarda kilosu 4-8 liradan satışa sunuyor.


Üreticilerden Salim Çetin, "İhracatlık limon armutlarımızı toplamaya başladık. Bu sene rekolte güzel, fiyatlar iyi. Limon armudu Turgutlu'ya has ürünlerden birisi. Sabahın erken saatlerinde toplamaya başladığımız armutlarımız, buraya gelen ihracatçılara satılmakta. Çiftçiler olarak sevinçliyiz ürünlerimizin ihraç olmasıyla milli ekonomiye katkı sağlıyoruz." dedi.


Necdet Sevinç, Turgutlu'dan satın aldıkları armutların çoğunu Almanya'ya ihraç ettiklerini belirterek "Limon armudunu hem ihracat hem de iç piyasada değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, limon armudunun başta Almanya olmak üzere, İngiltere, Hollanda ve Rusya'ya ihraç edildiği belirtildi.

Turgutlu, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:27 Kaynak: AA

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