Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti - Son Dakika
Üye Girişi

Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti

13.10.2022 10:56
Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti

Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilosu 8-10 TL'den satılan limonlarını hırsızlardan korumak için gece gündüz nöbet tutuyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilosu 8-10 TL'den satılan limonlarını hırsızlardan korumak için gece gündüz nöbet tutuyor.

Kozan ilçesinde limon hasadına sayılı günler kala narenciye bahçelerinde üreticiler hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı. Jandarma ekipleri de narenciye üretim bölgelerinde devriye sayısını arttırarak hırsızlığın önüne geçmeye çalışıyor.

Kozan'a bağlı Işık Mahallesi'nde 20 dönüm bahçesi bulunan Kazım Sucak, her akşam hırsızlara karşı bahçesinde nöbet tuttuğunu söyledi. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve 150 ton limon hasadı yapacaklarını belirten Sucak, "Her yıl olduğu gibi bu yılda yine bahçemizde nöbete başladık. Malum limon birazcık para edince hırsızlar demeyeyim de, haksız kazanç peşinde koşanlardan limonu korumak için nöbetteyiz. Malımızı koruyoruz. Şuan bizim beklediğimiz yer 20 dönüm alan. Jandarmada bahçe aralarında devriye ile güvenliği sağlıyor. Babamla değişimli olarak nöbet tutuyoruz. Gündüz babam duruyor, gece ben duruyorum. Akşam 8'den sabah gün aydınlanan kadar nöbetteyiz. Yorucu zaman geçmiyor, üşüyoruz. Ateş yakıp, nöbete devam ediyoruz. Yani bizim için yoğun bir mesai başladı. Hasada yaklaşık 15 gün var" diye konuştu.

Limonun dalında 8-10 TL arasında yerel marketlerde 19 TL olmasında üretici olarak şaşırdıklarını aktaran Kazım Sucak, "Bahçem olmasına rağmen dün markette limon almak zorunda kaldım. Yerel bir Kozan'ın marketi olmasına rağmen 19 TL'ydi. Yani diyecek çok şey var aslında ama neye göre fiyatlandırıyorlar. İnanın biz de bilmiyoruz. Yani arada uçurum var çünkü" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Yanan aracı orman ekibi söndürdü Yanan aracı orman ekibi söndürdü Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement