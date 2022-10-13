Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti

Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilosu 8-10 TL'den satılan limonlarını hırsızlardan korumak için gece gündüz nöbet tutuyor.

Kozan ilçesinde limon hasadına sayılı günler kala narenciye bahçelerinde üreticiler hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı. Jandarma ekipleri de narenciye üretim bölgelerinde devriye sayısını arttırarak hırsızlığın önüne geçmeye çalışıyor.

Kozan'a bağlı Işık Mahallesi'nde 20 dönüm bahçesi bulunan Kazım Sucak, her akşam hırsızlara karşı bahçesinde nöbet tuttuğunu söyledi. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve 150 ton limon hasadı yapacaklarını belirten Sucak, "Her yıl olduğu gibi bu yılda yine bahçemizde nöbete başladık. Malum limon birazcık para edince hırsızlar demeyeyim de, haksız kazanç peşinde koşanlardan limonu korumak için nöbetteyiz. Malımızı koruyoruz. Şuan bizim beklediğimiz yer 20 dönüm alan. Jandarmada bahçe aralarında devriye ile güvenliği sağlıyor. Babamla değişimli olarak nöbet tutuyoruz. Gündüz babam duruyor, gece ben duruyorum. Akşam 8'den sabah gün aydınlanan kadar nöbetteyiz. Yorucu zaman geçmiyor, üşüyoruz. Ateş yakıp, nöbete devam ediyoruz. Yani bizim için yoğun bir mesai başladı. Hasada yaklaşık 15 gün var" diye konuştu.

Limonun dalında 8-10 TL arasında yerel marketlerde 19 TL olmasında üretici olarak şaşırdıklarını aktaran Kazım Sucak, "Bahçem olmasına rağmen dün markette limon almak zorunda kaldım. Yerel bir Kozan'ın marketi olmasına rağmen 19 TL'ydi. Yani diyecek çok şey var aslında ama neye göre fiyatlandırıyorlar. İnanın biz de bilmiyoruz. Yani arada uçurum var çünkü" dedi. - ADANA