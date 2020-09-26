'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak' - Son Dakika

'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'

TÜRKİYE'nin limon üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat devam ediyor.

'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak', System.String[]

TÜRKİYE'nin limon üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat devam ediyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Limon dalında 2.5 TL'ye alıcı buluyor ve limon bu yıl altın dönemini yaşayacak" dedi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ilçede bulunan limon paketleme tesislerini gezerek incelemelerde bulundu. Limon tüccarları ile bilgi alışverişinde bulunan Şahin, limonda pazar sorununun olmadığını ve talebin istenilen düzeyle olduğunu ve üreticinin mutlu olduğunu söyledi.

'LİMONA TALEP ARTTI'Limon sezonunun açılmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu: "Fabrikalar çalışmaya başladı. Erdemli'de yıllık yaklaşık 500 bin ton limon üretimi yapılmaktadır. Şu andaki hasadını yaptığımız mayer cinsi limonlarımızı, Balkan ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Irak, Makedonya, Suriye gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Dalında 2.5 TL'ye satılan limonlarımız fabrikada 4 TL'ye mal oluyor ve ihracata gidiyor. Limonlarımıza olan talep bizleri sevindiriyor. Limonlarımız bu yıl inşallah para edecek ve altın yılını yaşayacak. Bütün üreticilerimize bereketli bol kazançlı hasat diliyorum." 'İHRACAT KAPILARI KAPANMASIN'

Erdemli'de limon paketleme tesisi sahibi ve limon tüccarı Erdoğan Yaşar ise "Dalında 2.5 TL'ye alınan limonlar fabrikalarda 4 TL'ye mal edilerek ihracatımız başladı. Özellikle Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelere ihracatımız başladı. Ekim ayında ise enterdonat cinsi limon hasadımız başlayacak. Şu anda limonda ihracat kapıları açıldığı için limonlarımız değerleniyor. İhracat kapılarımız kapanmadığı sürece limonda üreticimiz de tüccarlarımız da kazanacak. Erdemli'de üretilen limonlarımız hem ülkemize hem de ihracata yetecek şekilde var. Rekolte de çok güzel. İnşallah bu şekilde gider ve limon üreticilerinin yüzü güler" dedi.


'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'
'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'
'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'
'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'
'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'

Türk Lirası, Erdemli, Mersin, Hasat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 08:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak' - Son Dakika


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